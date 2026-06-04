Los principales mensajes de la entrevista de Putin a las agencias mundiales

Estos fueron los principales mensajes que quiso transmitir el jefe del Kremlin:

En respuesta a una pregunta de EFE, Putin rechazó un posible cese del fuego en Ucrania, ya que -adujo- "para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares".

"Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage" (Alaska), donde tuvo lugar la cumbre ruso-estadounidense en agosto de 2025, añadió, en alusión a la demanda rusa de que Kiev retire a sus tropas del Donbás.

Esgrimió que Ucrania no está interesada "realmente" en la paz y sólo en una tregua, debido a los avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, algo que niegan tanto Kiev como los analistas independientes, que consideran fallida la campaña primaveral de Moscú.

El líder ruso tachó de "provocación" las acusaciones de que su país se dispone a atacar a la OTAN, lo que vinculó con el interés de los países occidentales en incrementar el gasto en armamento.

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"Esto es una sandez, pero no sólo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa (...) ¿Para qué? ¿Para qué nos haría falta algo así? ¿Qué sentido tendría para nosotros atacar a Europa o combatir con la OTAN?", afirmó.

Eso sí, acusó a los países occidentales de suministrar a Kiev "un gran número de drones" con los que el enemigo golpea casi diariamente la retaguardia rusa, especialmente la infraestructura energética.

Putin aseguró que Rusia no tiene "prisa" en reanudar el diálogo con la Unión Europea (UE), interrumpido con el comienzo de la guerra en Ucrania.

"No tienen deseo de hablar con Rusia como un socio. Pero tendrán que hacerlo (...) Estamos dispuestos. Hay que dejar de acusarse mutuamente. Si tienen deseo de trabajar con nosotros, que abandonen sus posturas coloniales", dijo.

Al tiempo que descartó que la UE pueda ejercer de mediador en Ucrania, volvió a defender como interlocutor al excanciller alemán Gerhard Schröder, porque "tiene una postura definida y el coraje de defenderla", cuando existen "pocos políticos en Europa con esas cualidades".

A su vez, aseguró que Moscú no se opone al futuro ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero sí a que ésta se convierta en un bloque militar. Y le pidió que deje de suministrar armamento y exija a Kiev que haga concesiones para lograr la paz con Rusia.

Putin admitió haber hablado con la Casa Blanca sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

"¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", contestó Putin, quien condenó en su momento el apresamiento del líder venezolano, Nicolás Maduro, a otra pregunta de EFE.

En cuanto a Irán, aseguró que apoyará cualquier decisión que conduzca a la paz, pero mantuvo sobre la mesa la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, un ofrecimiento que es bien conocido "por la Administración estadounidense y también es del conocimiento de nuestros amigos y socios iraníes"

El uranio iraní "podría ser utilizado en el futuro en los programas nucleares pacíficos de Irán bajo control del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)", subrayó.

En cuanto a su futuro político, aseguró que "aún" no piensa si se presentará a la reelección en 2030, algo que permite la Constitución tras una controvertida reforma aprobada en referéndum durante la pandemia del coronavirus (2020).

"Efectivamente, la Constitución me permite presentarme a la reelección en 2030, pero me parece que es pronto para hablar de ello, muy pronto. No pienso en ello, Lo digo con total franqueza", dijo y añadió que "el país encara muchos problemas grandes y agudos. Hay que solucionarlos, sin pensar en ello, sino en el futuro de Rusia".

Según los sondeos, Putin, de 73 años, ha sufrido en los últimos tres meses la mayor caída de sus índices de popularidad desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, debido, entre otras cosas, a los cortes de internet, la contracción económica y el hartazgo con la contienda.