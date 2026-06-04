Merz se citará con líderes regionales durante la cumbre de la UE y Balcanes Occidentales

Según informaron este jueves fuentes del Ejecutivo germano, Merz se citará con los primeros ministros de Macedonia del Norte y Albania, Hristijan Mickoski y Edi Rama, respectivamente, y con los jefes de Estado de Montenegro, Jakov Milatović; de Serbia, Aleksandar Vučić; y con el presidente de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, Denis Bećirović, durante la cumbre UE-Balcanes Occidentales del viernes en la ciudad montenegrina de Tivat.

En el encuentro con Vučić, Merz acompañará al presidente francés, Emmanuel Macron; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante la cumbre de la Unión Europea y los Balcanes Occidentales, las conversaciones que mantenga Merz con sus interlocutores balcánicos tendrán el foco puesto en las "perspectivas de adhesión" al grupo comunitario de los seis países de esta región del sureste europeo.

"El canciller federal prestará especial atención a las perspectivas de adhesión a la UE de los seis países de los Balcanes Occidentales y presentará las primeras propuestas concretas para acelerar la integración en las instituciones y las políticas de la UE, incluso, antes de la adhesión plena", indicaron fuentes del Gobierno germano.

Según ha expresado el propio Merz, la perspectiva de una entrada de los Balcanes Occidentales en la Unión es una de sus grandes prioridades y ha planteado impulsar una nueva dinámica que favorezca la integración de esas naciones.

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En este sentido, el canciller envió una carta en mayo a Von der Leyen, António Costa, y al primer ministro de Chipre, Nikos Christodoulides, cuyo país ocupa la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea (UE), para acelerar la incorporación al bloque comunitario de los Balcanes Occidentales.

Merz expuso en la misiva su propuesta de conceder a los Balcanes Occidentales el estatus de observadores en las instituciones europeas, ofrecerles mayor vinculación en los procesos de toma de decisiones de la UE, un acceso privilegiado al mercado interior de la UE a través de una integración por etapas, además de reuniones conjuntas con los representantes de Bruselas.

En la misiva, enviada el 20 de mayo, Merz pidió que en la próxima reunión informal de los líderes europeos, prevista los días 18 y 19 de junio en Bruselas, se discuta la idea de crear también el estatus de "miembro asociado" para Ucrania, aunque el canciller también usará la cita del viernes para someter a debate sus propuestas para las naciones balcánicas.

"El canciller aprovechará la cumbre para intercambiar opiniones sobre sus propuestas", indicaron las fuentes del Gobierno alemán.