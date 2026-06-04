México gana arbitraje ante el CIADI y evita reclamación de más de 315 millones de dólares

En un comunicado, la Secretaría de Economía señaló que el Tribunal Arbitral resolvió el caso por unanimidad a favor de México y rechazó los argumentos de la empresa, que acusaba al Estado de haber obstaculizado el desarrollo de un proyecto minero en Sierra Mojada, Coahuila.

Según la dependencia, Silver Bull presentó la demanda en junio de 2023 al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al alegar que una cooperativa minera local, presuntamente con apoyo de autoridades de la región, impidió el avance de un proyecto en terrenos donde poseía concesiones mineras.

Durante el procedimiento, México sostuvo que las autoridades estatales actuaron de manera razonable frente a un conflicto social entre la empresa y pobladores de Sierra Mojada, además de argumentar que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del alcance temporal del TLCAN.

La Secretaría destacó que el 29 de mayo de 2026 el tribunal concluyó que “no tenía competencia para resolver el caso”, por lo que “desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull”.

Asimismo, indicó que los árbitros rechazaron “la acusación de que el Estado mexicano promovió el bloqueo del proyecto” y determinaron que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo en que podían ser analizados bajo las disposiciones del TLCAN.

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El fallo también ordenó a Silver Bull reembolsar a México una suma relevante por gastos y costos derivados del arbitraje.

Para el Gobierno mexicano, la resolución representa “una victoria sumamente relevante” que “fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional”, al confirmar los límites de las obligaciones asumidas por el país en los tratados internacionales y establecer que los hechos controvertidos no eran atribuibles al Estado.

México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo arbitral será publicado por el CIADI una vez que concluya el proceso de revisión para proteger información considerada sensible.