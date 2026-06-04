México propone fortalecer el sistema de pensiones pero maestros continúan la protesta

Esta propuesta ocurre tras unos días en los que se registraron actos violentos de algunos manifestantes, como la entrada a la sede de Educación a golpe de mazos, el derribo de varias estatuas de futbolistas instaladas para el Mundial de fútbol 2026 o la toma por la fuerza de casetas de peajes en distintos puntos del país.

A través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Interior), el Ejecutivo afirmó que esta propuesta fue expuesta en la reunión que mantuvieron con los líderes sindicales, la cual consistía en la creación de una aseguradora pública "especializada en el pago de pensiones, como parte de una estrategia para avanzar gradualmente en los principios públicos y solidarios".

No obstante, representantes del sindicato disidente rechazaron la propuesta y señalaron que mantienen sus demandas porque las respuestas actuales "no cubren la solución" de sus planteamientos centrales.

Los maestro de la CNTE iniciaron el pasado lunes una huelga indefinida para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales.

A la reunión acudieron por parte de la Administración mexicana la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres.

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"Puede convertirse en una alternativa viable para mejorar, en el contexto actual, las pensiones de quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales", defendió la dependencia gubernamental.

Asimismo, reivindicó que la creación de una aseguradora pública para el pago de pensiones es la medida "más relevante" de la actual propuesta, dado que " no hay ninguna de carácter público con ese fin".

El secretario de Educación reiteró a los maestros el "compromiso" que tiene con ellos la presidenta Claudia Sheinbaum; mientras que la titular de Gobernación subrayó el respeto del Gobierno a "la libre manifestación pacífica".

La Secretaría de Gobernación condenó la violencia y el vandalismo "venga de donde venga", y dijo que "no está de acuerdo con la afectación a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México, así como con la obstrucción al libre paso de los comerciantes, empleados y visitantes del Centro Histórico por el bloqueo de las calles".

Los maestros amenazan con boicotear el evento deportivo a falta de una semana de que comience el partido inaugural del Mundial de fútbol en Ciudad de México.

Por su parte, Sheinbaum subrayó que esos actos violentos buscan "provocar" una respuesta represiva de su Gobierno, posibilidad que descartó de manera categórica.