Moscovitas llevan flores a la tumba de Navalni en su 50 cumpleaños

Como ocurriera en el segundo aniversario de su muerte en febrero pasado, el lugar donde yace el opositor fue prácticamente sepultado a primeras horas de la mañana por una montaña de ramos de flores, en su mayoría blancas, pero también rojas.

Además de flores, algunos de sus partidarios trajeron al cementerio Borísovo, en el sur de la capital rusa, velas, carteles o incluso recitaron poemas en su memoria.

En las inmediaciones se personaron decenas de efectivos de las fuerzas de seguridad, que inspeccionaban las pertenencias de todo aquel que quería presentar sus respetos a Navalni.

Coincidiendo con su onomástica, las memorias del político tituladas Patriota salieron este jueves a la venta en formato audiolibro.

En febrero pasado el Kremlin rechazó las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos de que Navalni fuera envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal (epibatidina), presente en ranas venenosas dardo de América del Sur.

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Su viuda, Yulia Naválnaya, acusó directamente entonces al Kremlin de matar a su marido con "un arma química", como ya intentara hacer con la sustancia Novichok durante un viaje de Navalni a Siberia en 2020.

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalni murió súbitamente por causas naturales el 16 de febrero de 2024, debido a una arritmia, en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en su momento que había aprobado su canje poco antes de su muerte, que calificó de "triste suceso", pero los aliados del opositor acusan precisamente al jefe del Kremlin de facilitar su deceso al bloquear dicho intercambio.