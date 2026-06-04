OCDE afirma conflicto en Oriente Medio frenará el crecimiento mundial y elevará inflación

"Evidentemente, la magnitud del impacto negativo sobre el crecimiento y el alcance del aumento de la inflación dependerán en última instancia de la duración y de la intensidad de las perturbaciones", dijo el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en rueda de prensa al término del Consejo Ministerial de la OCDE celebrado este miércoles y hoy en París.

Cormann recordó que la institución, que presentó la víspera su perspectivas económicas, estima que habrá un crecimiento económico mundial "significativamente más débil" este año como consecuencia de las tensiones geopolíticas y energéticas derivadas del conflicto.

El secretario general rememoró que la OCDE ha elaborado dos escenarios económicos, uno basado en perturbaciones temporales y otro en interrupciones prolongadas de las rutas comerciales y energéticas, y señaló que el impacto final sobre el crecimiento y la inflación dependerá de la duración y la intensidad de la crisis.

"Un final rápido del conflicto sería mejor para las perspectivas de crecimiento que una situación prolongada", afirmó el australiano.

El responsable de la OCDE recordó que, antes del estallido del conflicto, la organización estaba revisando al alza sus previsiones económicas para 2026 y 2027, tras un crecimiento mundial del 3,4 % en 2025 superior a lo esperado.

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Entre los factores que impulsaban aquella mejora citó el fuerte aumento de las inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y un nivel efectivo de aranceles en Estados Unidos inferior al previsto un año antes.

Durante el encuentro ministerial, que reunió a 895 delegados de 59 países, la Unión Europea y varias organizaciones internacionales bajo la presidencia de Finlandia, los ministros debatieron cómo diseñar políticas industriales capaces de reforzar la competitividad, la innovación, la seguridad energética y la sostenibilidad sin generar distorsiones en los mercados.

La reunión concluyó con la adopción de un nuevo instrumento jurídico sobre el desarrollo y uso responsable de las tecnologías cuánticas y con la presentación de nuevas herramientas de la OCDE para orientar las políticas industriales y la regulación de la inteligencia artificial.

Cormann también defendió la necesidad de resolver las tensiones comerciales mediante el diálogo bilateral y multilateral. "La mejor manera de hacer que los acuerdos comerciales internacionales sean más justos y funcionen mejor es a través del diálogo y la cooperación, preservando los beneficios de los mercados abiertos y de un sistema basado en reglas", afirmó.

Preguntado sobre la falta de una declaración ministerial consensuada, por segundo año consecutivo, el secretario general le restó importancia y aseguró que la OCDE sigue siendo una organización "fuerte y guiada por sus miembros", donde las decisiones se adoptan por consenso.

Según explicó, las discusiones sobre política industrial y comercial continúan abiertas y reflejan diferencias legítimas entre los países miembros.

Otro de los temas destacados fue la publicación de la nueva base de datos MAGIC de la OCDE, que analiza los subsidios industriales concedidos a 525 empresas en 15 sectores económicos entre 2005 y 2024. Cormann señaló que esta herramienta aporta evidencia objetiva sobre las distorsiones generadas por determinadas políticas de ayudas públicas y será una referencia para futuros debates sobre los desequilibrios económicos globales.

Por su parte, la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, destacó que el objetivo del Consejo Ministerial ha sido impulsar el crecimiento económico manteniendo un comercio abierto y basado en normas, al tiempo que defendió el papel de la OCDE como foro clave para la cooperación internacional en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica.

Valtonen reiteró además el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa y subrayó la contribución de la organización a la reconstrucción del país y al fortalecimiento de la buena gobernanza.