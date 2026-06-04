ONG cubana insta a la UE a crear un fondo internacional para las "víctimas" del comunismo

El OCDH entregó su petición en la oficina en Madrid de las representaciones de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en España, de acuerdo con el comunicado.

La ONG afirma que el mecanismo que plantea "podría reparar a las víctimas con los recursos malversados y expoliados al pueblo cubano por el régimen de La Habana", porque "los bienes robados a los cubanos deben servir para reparar a los cubanos".

La petición está dirigida a las principales autoridades europeas, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos" denunció el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, al explicar que "el régimen de La Habana confiscó la propiedad del pueblo y concentró los activos en lo que hoy se conoce como GAESA, una estructura militar opaca".

Según el comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos "cifra en hasta 20.000 millones de dólares los activos ilícitos de ese conglomerado depositados en cuentas exteriores".

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La petición llega tras la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo que prevé sanciones para las personas y empresas que mantengan negocios con el Estado cubano y la sanción, una semana después, a Gaesa.

"Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas", señala el OCDH.

El Observatorio subraya la necesidad de acción por parte de la UE, ya que, a su juicio, cuenta con los mecanismos jurídicos necesarios para llevar a cabo la petición solicitada, e insta a su participación como organización fundadora en el Fondo de Indemnización con una contribución inicial y asistencia técnica.

"Europa fue concebida como una comunidad de valores, no solo de intereses; ha llegado el momento de demostrarlo", concluyó González Riga.