Perú prorroga por 60 días estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos con Chile

La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y precisó que la prorroga será por 60 días a partir del próximo 9 de junio en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

El Ejecutivo señaló que informes reservados de la Policía Nacional indicaron que se deben seguir ejecutando operaciones "para garantizar la preservación y restablecimiento del orden interno" en la zona, así como los derechos constitucionales de la población frente a delitos como hurtos, robos, contrabando, "y otras situaciones de violencia".

En ese sentido, se precisó que durante la emergencia se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión, y libertad y seguridad personales.

La Policía Nacional se encargará del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención "sobre la base de medidas de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos".

El Gobierno estableció este estado de emergencia el 9 de abril pasado, cuando se informó que la frontera con Chile sería vigilada con patrullas terrestres y drones "para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia".

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La medida determinó que se debía mantener en sesión permanente el comité regional y los comités provinciales de seguridad ciudadana de Tacna y realizar patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza.

Además, se ordenó intervenir a los migrantes que intentasen cruzar por pasos no habilitados o autorizados, la realización de operativos permanentes y la implementación de un monitoreo aéreo con drones en la zona fronteriza y pasos no habilitados.

El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar, y siete de sus ministros, entre ellos los de Defensa e Interior.