Perú y EE.UU. firman memorando de entendimiento para fortalecer la inversión privada

El memorando propone un marco de colaboración en proyectos de infraestructura clave para la minería, logística, tecnología y telecomunicaciones.

El nuevo marco mejorará el intercambio de información y promoverá la organización de seminarios y misiones comerciales, además de facilitar la coordinación entre entidades públicas y privadas de ambos países.

El embajador Navarro invitó a los principales gremios empresariales del país a presenciar la firma del memorando con el ánimo de "construir y colaborar de manera cada vez más cercana con los Estados Unidos", indicó la AmCham en su nota de prensa.

Asimismo, tras el acuerdo, las empresas estadounidenses podrán invertir en sectores con alto potencial como el minero.

Recordó que el Servicio Geológico de Estados Unidos también considera a la plata, el estaño y el zinc como minerales críticos, además del cobre, lo que significa una oportunidad de inversión en el país sudamericano.

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De acuerdo al ministerio de Energía y Minas, Perú tiene proyectos mineros valorizados en 3.400 millones de dólares referidos a estos minerales críticos, sin considerar los proyectos de cobre por 45.000 millones de dólares.

Otros sectores de interés para la inversión privada son los proyectos de energía solar en el sur del país, y la ampliación del uso de etanol en las gasolinas.

El acuerdo puede fortalecer el liderazgo de Estados Unidos como aliado tecnológico de Perú, dado que el bajo costo de la energía podría suponer un atractivo para el desarrollo de grandes proyectos de tecnología como data centers, indicó la cámara americana en Lima.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, también compartió el anuncio de la AmCham Perú con la mención de ser una "lectura importante", en su cuenta de la red social X.