Rusia anuncia firma de memorando para creación conjunta de vacunas oncológicas con Cuba

"El año pasado Rusia suministró a Cuba seis toneladas de sustancias para la producción de medicamentos, y hoy firmaremos un memorandum sobre el desarrollo conjunto de vacunas oncológicas", aseveró durante la reunión empresarial 'Rusia-Cuba' que tuvo lugar en el marco del evento, según la agencia rusa TASS.

Indicó que Rusia está dispuesta a ofrecer a la isla caribeña "soluciones en la esfera de los servicios digitales, la ciberseguridad, la medicina y la automatización de empresas".

Sostuvo que "alrededor de 90 compañías rusas están interesadas en el suministro de productos cárnicos, lácteos y pescado" pese a las presiones de Estados Unidos.

La isla, uno de los principales aliados de Rusia en América Latina, se encuentra sumergida en la mayor crisis económica, social y energética en más de siete décadas y en el cénit -por el momento- de la campaña de máxima presión de EE.UU. que, además de un bloqueo petrolero y nuevas sanciones secundarias, no descarta una intervención militar para imponer cambios políticos y económicos en Cuba.

Un petrolero ruso con 100.000 toneladas de crudo arribó a las costas cubanas en marzo pasado, aliviando parcialmente la escasez de combustible en la isla. Según la prensa, Moscú ha fletado al menos otro buque con cientos de miles de barriles con destino a Cuba, pero este no ha llegado aún a su destino.