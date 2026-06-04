Rusia apoyará cualquier decisión que ponga fin al conflicto en Irán, según Putin

"Nosotros apoyaremos cualquier solución que conduzca a la distensión" en Irán, dijo el mandatario ruso durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Indicó que Rusia no quiere imponer a EE.UU. o Irán la propuesta de recibir el uranio enriquecido iraní, un ofrecimiento que es bien conocido "por la Administración estadounidense, y también es del conocimiento de nuestros amigos y socios iraníes"

"En 2015 Rusia jugó un papel bastante positivo. Entonces sacamos a territorio ruso el uranio enriquecido de Irán. Y esto sentó las bases del acuerdo nuclear iraní. Es decir, la crisis se resolvió. Y entonces la Administración estadounidense apoyó eso. Todo eso condujo a la distensión de las tensiones", explicó.

Señaló que "esta posibilidad se mantiene vigente. Debe ser una decisión de todas las partes que aspiran a solucionar la crisis".

"Ya lo hicimos y ahora estamos dispuestos a hacerlo", añadió, al indicar que Rusia "tiene buenas relaciones, de confianza, con Irán. Es un país amigo".

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Recordó que la agencia nuclear rusa Rosatom construye en Irán la central atómica de Busher y aseveró que el uranio iraní "podría ser utilizado en el futuro en los programas nucleares pacíficos de Irán bajo control del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA)" y consideró que Teherán estaría satisfecho con una solución así.

"Y todos los demás implicados en el proceso que albergan algún tipo de sospecha, también deberían estar satisfechos. El uranio sería mostrado, trasladado y controlado. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema", recalcó.