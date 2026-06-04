Rusia reconoce que el déficit presupuestario de 2026 será mayor de lo previsto

"Corregiremos los parámetros del año en curso y del déficit corriente, que era del 1,6 % según los planes. Observamos que hay una tendencia al cambio de estos parámetros. El déficit crecerá ligeramente", declaró a la prensa rusa en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Señaló que "esto no debe conducir a cambios significativos de los volúmenes de empréstitos internos".

"A día de hoy tenemos un volumen de endeudamiento interno bruto que ronda los 5,5 billones de rublos (cerca de 75.000 millones de dólares). En cualquier caso planificamos que si hay un alza, no será tan significativa como en el año pasado", dijo.

Explicó que este déficit puede ser cubierto con diferentes fuentes, incluyendo "restos presupuestarios, la venta de activos y otras".

La ley presupuestaria para 2026 previó un déficit de 3,8 billones de rublos (cerca de 52.000 millones de dólares), correspondientes al 1,6 % del PIB.

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Sin embargo, entre los meses de enero y abril ascendió a cerca de 6 billones de rublos (unos 82.000 millones de dólares), el 2,5 % del PIB.

No obstante, hoy el titular de Finanzas aseguró que esta situación se está corrigiendo gracias a que los ingresos fiscales crecen.

"Vemos que la situación se está corrigiendo en comparación con lo que teníamos en el primer trimestre. Ahora vemos los ingresos fiscales están llegando", aseveró.

La economía rusa se ha visto gravemente afectada por la guerra en Ucrania, tanto por las sanciones impuestas por Occidente como por los gastos del conflicto armado, lo cual ha obligado al Gobierno ruso a tomar medidas como la restricción de venta de divisas, el incremento de los tipos de interés y de los impuestos.

Según el periódico Financial Times, el gasto de Rusia en la guerra va camino de superar este año su presupuesto en 28.000 millones de dólares (24.050 millones de euros al cambio actual), lo que obliga al Kremlin a considerar recortes presupuestarios en los próximos años.

El rotativo citó una carta de Siluánov en la que al parecer solicitó al Gobierno la congelación del gasto previsto en otros ámbitos para cubrir el coste que supone la guerra.

Esta petición pone de manifiesto las dificultades de Rusia para financiar la guerra, a pesar de haber destinado casi el 40 % del presupuesto de este año a defensa y seguridad.

En los primeros cuatro meses de este año, el presupuesto ruso presenta un déficit equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB), el mayor desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.