Sánchez animará a los países balcánicos a proseguir sus reformas para integrarse en la UE

El jefe del Ejecutivo español viajará a esta cumbre de un día que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat y en la que los líderes de los Veintisiete y los de la región balcánica se reúnen con el lema 'Prosperidad y estabilidad compartidas en la UE y los Balcanes Occidentales'.

Habrá una sesión plenaria dedicada a la cooperación entre la UE y la región balcánica y un almuerzo centrado en la ampliación comunitaria.

Ante ello, fuentes del Gobierno subrayan que para España es importante reafirmar las perspectivas de adhesión y la relevancia de seguir avanzando en el proceso de reformas, haciendo hincapié en una política de reconciliación y buena vecindad.

España ha defendido de forma reiterada que los Balcanes Occidentales forman parte del proyecto europeo, aunque sigue rechazando el reconocimiento de la independencia de Kosovo.

Antes del inicio de la cumbre, Sánchez mantendrá una reunión con el primer ministro de Montenegro y anfitrión de este encuentro, Milojko Spajić, en el que se firmarán acuerdos que facilitarán la presencia de las empresas españolas en el país que más ha avanzado en su camino hacia la adhesión europea.