Sánchez condena el ataque contra los cascos azules en el Líbano, con dos heridos españoles

Un ataque con mortero se produjo en las inmediaciones de Marjayoun, en el sur del país, donde estaba el casco azul fallecido, mientras que los dos heridos españoles están siendo atendidos en una base de la misión internacional, que ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido.

A través de su cuenta en la red social X, Sánchez apoyó a todos los que "se juegan la vida" por defender la paz bajo bandera de la ONU y dijo que espera que todas las partes cumplan "íntegramente" el alto al fuego anunciado este miércoles y que las hostilidades terminen.

"La paz es el único futuro", subrayó el presidente después del acuerdo de alto el fuego alcanzado la víspera entre Israel y Líbano condicionado a que la milicia chií Hizbulá detenga sus ataques contra territorio israelí y cese sus operaciones en el sur del país árabe.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, condenó el ataque mostrando todo el apoyo, solidaridad y reconocimiento "a nuestros soldados bajo bandera de Naciones Unidas", que están realizando una labor "indispensable" para el mantenimiento de la paz, la integridad territorial y soberanía de Líbano y la estabilidad en la región.

"Estos hechos deben investigarse hasta las últimas consecuencias" y los responsables deben enfrentarse a la justicia internacional, subrayó el ministro en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación.

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Los cascos azules desplegados en Marjayoun, en el sur del país, donde se ubica también la base Miguel de Cervantes, están bajo mando español, si bien el sector también incluye batallones indios, nepalíes, serbios y de otras nacionalidades.

La zona de operaciones de la misión internacional se extiende desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, región donde se ha venido concentrando la violencia, a apenas medio año de que concluya el mandato de la FINUL y mientras se barajan despliegues alternativos para su sustitución.

Desde el comienzo de las hostilidades en el Líbano el pasado 2 de marzo, la FINUL ya había denunciado varios incidentes contra sus tropas.