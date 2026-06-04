Sheinbaum agradece el "apoyo" de López Obrador ante "injerencismo" de funcionarios de EEUU

"Le agradezco enormemente de verdad el apoyo y lo que dice de mí (...) Yo luché con López Obrador años. En campaña dije que siga la transformación", declaró la mandataria, en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México.

La reacción de Sheinbaum se produce después de que su predecesor expresara en la víspera -en una extensa misiva- su apoyo "sin condiciones" a la gobernante y acusara a miembros de la Casa Blanca de realizar una "embestida" contra el país latinoamericano para "volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel".

Al respecto, la jefa de Estado dijo que lo denunciado por López Obrador "tiene que ver" con la "ofensiva" y la "campaña muy fuerte" que, a su juicio, está sufriendo México y que vincula a "una parte" de la Administración estadounidense.

"Viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha y de ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del Gobierno (...) Quieren usar a México como parte de su retórica en la elección (de noviembre), y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027", insistió Sheinbaum.

En este sentido, la presidenta defendió que "estamos viviendo tiempos de definiciones" y reivindicó la figura de su mentor político.

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No obstante, reiteró que "tenemos derecho a dudar" de las intenciones de Washington por las "injerencias con el pretexto del narcotráfico" que se produjeron en el pasado.

El mensaje de López Obrador, quien prometió apartarse de la vida pública tras el fin de su mandato, es el cuarto que difunde en la red social X desde que dejó el poder en octubre de 2024. Los anteriores fueron en apoyo a Venezuela y Cuba, y para promover su libro 'Grandeza'.

La carta del expresidente coincidió con la publicación de Los Angeles Times de que Washington le retiró la visa a los gobernadores mexicanos de los estados de Sonora y Tamaulipas (ambos en el norte) por una supuesta investigación en su contra en ese país.