Sudáfrica y Kenia firman seis acuerdos y apoyan el área de libre comercio africana

“Junto al presidente Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, presencié la firma de seis acuerdos comerciales entre Kenia y Sudáfrica en los Edificios de la Unión en Pretoria (sede del Gobierno), una clara muestra de nuestro compromiso con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales”, informó Ruto en su cuenta de X.

El mandatario keniano, que se encuentra en Sudáfrica en una visita que empezó la víspera y acaba mañana viernes, celebró el “fortalecimiento de una alianza construida durante las últimas tres décadas” tras presenciar la firma de los seis memorandos de entendimiento.

Esos acuerdos -precisó Ruto- abarcan el transporte marítimo, la igualdad de género, la formación técnica y profesional, las artes, la cultura, el patrimonio, los deportes y la recreación.

Ambos gobiernos esperan finalizar otros memorandos de entendimiento durante la visita de Ruto, que abarcarán sectores como la agricultura, el turismo, las tecnologías de la información y la comunicación, la energía y el transporte.

Por su parte, Ramaphosa subrayó en rueda de prensa que “Kenia sigue siendo uno de los socios estratégicos más importantes de Sudáfrica en África oriental y en el continente en general”, destacando que los memorandos proporcionan el marco legal necesario para expandir la cooperación política y económica.

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El jefe de Estado sudafricano detalló las grandes inversiones de empresas y bancos de su país en sectores kenianos como farmacia, finanzas, energías renovables e infraestructura, al tiempo que aplaudió la creciente participación de firmas kenianas en el mercado austral y defendió la propuesta de crear un Consejo Empresarial Conjunto.

Ambos líderes coincidieron en que el AfCFTA debe servir como un “catalizador para el crecimiento inclusivo, la industrialización y la creación de empleo”, a fin de incrementar el comercio y la conectividad logística entre el este y el sur de África.

El AfCFTA fue diseñado para eliminar los aranceles y las barreras aduaneras entre 54 de los 55 Estados miembros de la Unión Africana (UA) -a excepción de Eritrea- y su objetivo es crear un mercado continental de bienes y servicios para que las naciones africanas comercien fácilmente entre sí, tal como lo hace la Unión Europea.

“Sudáfrica está interesada en seguir explorando oportunidades de cooperación en el desarrollo de infraestructura, logística, transporte, energía y sectores afines”, añadió Ramaphosa.

Según datos oficiales, el comercio entre Sudáfrica y Kenia aumentó de 491 millones de euros en 2016 a 554 millones de euros en 2025, lo que supone una tasa de crecimiento media del 3,5 %.