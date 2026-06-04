Suiza desplegará 4.000 militares para reforzar la seguridad ante el G7 en la vecina Evián

Ginebra, 4 jun (EFE).- El Gobierno suizo informó este jueves de que alrededor de 4.000 efectivos de su ejército apoyarán a la policía y otras fuerzas civiles en el operativo de seguridad de cara a la cumbre del G7 que se celebra del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Evián, próxima a la frontera con Suiza.