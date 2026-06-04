Suiza desplegará 4.000 militares para reforzar la seguridad ante el G7 en la vecina Evián

Esa proximidad "supone un desafío importante" para los cantones vecinos de Vaud, Valais y Ginebra, por lo que Gobierno y Parlamento han aprobado un despliegue adicional de seguridad, indicó el Ejecutivo helvético.
En concreto, las fuerzas armadas suizas garantizarán la protección de "infraestructuras sensibles" como el Aeropuerto de Ginebra y prestarán apoyo en la protección de las fronteras y del espacio aéreo.
El ejército también participará en la vigilancia del lago Lemán, en cuyas orillas se encuentran tanto Evián como las ciudades suizas de Ginebra y Lausana, y pondrá a disposición su capacidad de defensa frente a drones, ciberataques o amenazas nucleares, biológicas y químicas, destacó el comunicado oficial.
Durante la anterior cumbre de líderes que Francia organizó en Evián, el G8 de 2003, se produjeron enfrentamientos entre policía y manifestantes y actos de vandalismo en Ginebra y Lausana.
Se ha convocado una manifestación de protesta contra el G7 en Ginebra el domingo 14 de junio, víspera de la cumbre.