Trump critica el "antipatriótico" voto en la Cámara Baja para limitar su guerra en Irán

En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de "sin sentido" la votación celebrada la víspera "justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán" y calificó de "malos republicanos" a los cuatro legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución.

"¿Quién haría algo tan antipatriótico? Ellos saben en qué punto se encuentran las negociaciones. A los demócratas los mueve el 'Síndrome de Delirio Anti-Trump'. Preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme otra victoria, una más de tantas", advirtió.

Añadió que "en cuanto a los cuatro republicanos, esa es otra historia muy distinta: ¡son unos oportunistas que solo buscan lucirse! Debería darles vergüenza", concluyó Trump.

Brian Fitzpatrick de Pensilvania, Thomas Massie de Kentucky, Tom Barrett de Michigan y Warren Davidson de Ohio fueron los republicanos que se unieron a los demócratas para aprobar la resolución con un voto favorable de 215-208.

Esta es la primera vez que una votación relacionada con la guerra de Irán es aprobada por los congresistas y se une a otra resolución similar que prosperó en el Senado a finales de mayo.

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No obstante, esta medida ahora deberá pasar por el filtro de la Cámara Alta, controlada por los republicanos, y para entrar en vigor tendría que ser ratificada por el propio Trump.

La resolución está basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas.

Sus promotores demócratas insisten en que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin el visto bueno del Congreso, mientras que la Casa Blanca defiende que el republicano actuó dentro de sus atribuciones constitucionales.

La guerra contra Irán ya entró en su cuarto mes en medio de una frágil tregua y unas conversaciones de paz que hasta el momento no han resultado en un pacto para poner fin al conflicto, iniciado por EE.UU e Israel, y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por los ataques.