UE aprueba un marco contra las drogas que los líderes de la UE abordarán en próxima cumbre

A la vez, se apoyó el nuevo plan de la UE contra el tráfico de drogas y las medidas para lograr las prioridades de reducción del consumo y daños asociados.

La puesta en marcha de esas acciones, indicó el Consejo en un comunicado, reunirá a políticos y responsables de diversos sectores, como la salud, la justicia, la educación y la seguridad pública, con el objetivo de lograr resultados a nivel local, nacional, de la UE e internacional.

En particular se centrará en tres ámbitos: el refuerzo de la lucha contra el narcotráfico, el mejor uso de los mecanismos, herramientas y procesos ya existentes y la puesta en marcha de proyectos de cooperación innovadores para reforzar la cooperación voluntaria entre los Estados miembros, las agencias de la UE y otros actores.

En diciembre del pasado año Bruselas presentó una estrategia y un plan de acción que incluyen entre otras medidas la creación de una plataforma contra el reclutamiento de jóvenes por las redes de narcotráfico y de una base de datos para ayudar a los Estados miembros a identificar las nuevas drogas.

"El consumo y el narcotráfico representan una grave amenaza para nuestras sociedades y nuestras democracias. Con las acciones concretas y coordinadas que hemos aprobado hoy, la UE intensifica su respuesta para combatir la delincuencia organizada, reforzar la seguridad y proteger la salud y la seguridad de las personas", dijo el ministro de Justicia de Chipre, Costas Fytiris, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan de acción de la UE contra el narcotráfico describe las acciones clave a nivel europeo y nacional entre 2026 y 2030 e incide en la necesidad de reforzar el enfoque de seguimiento del dinero y la dimensión marítima, en particular a través de la Alianza Europea de Puertos.

También apuesta por profundizar en las colaboraciones público-privadas, en particular con los proveedores de servicios postales y de paquetería, mejorar la cooperación con las empresas tecnológicas para prevenir el reclutamiento en línea y mejorar el intercambio de información entre las fuerzas del orden, las aduanas y las autoridades judiciales.