Un muerto en un ataque israelí junto a una gasolinera en la ciudad de Gaza, 10 este jueves

"Hace unos instantes, equipos de ambulancias de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina trasladaron a un mártir y a una persona herida a su hospital de campaña en Al Saraya, tras un ataque con dron israelí cerca del cruce de Al Shabiya", recoge el comunicado difundido por la organización.

El Hospital Shifa, en la capital gazatí, identificó al fallecido como Mansour Jamil Abu Asr, sobre el que no trascendió más información.

Consultado por EFE, el Ejército de Israel aún no se ha pronunciado sobre el ataque, que se produce a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Imágenes difundidas por la Red de Noticias Quds muestran una sábana, presuntamente cubriendo el cadáver, en un lateral del patio de una gasolinera, visiblemente dañado por una explosión.

El ataque contra Abu Asr eleva a 10 los fallecidos a lo largo del jueves, después de que durante la noche el Ejército israelí matara a otras nueve personas en ataques también en la capital de la Franja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las Fuerzas Armadas israelíes afirmaron hoy en un comunicado que cuatro de los nueve fallecidos en los ataques nocturnos (Hassan Labad, Ata Kaloub, Amin Shubair y Mohamed Abu Maraq, muertos en cuatro ataques independientes contra edificios residenciales) pertenecían al aparato de seguridad del grupo islamista Hamás.

"Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles", recoge el comunicado castrense.

Junto a Labad murieron su mujer y dos de sus hijos; con Abu Maraq, su esposa; y en la vivienda de Kaloub también perdió la vida su mujer.

Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a cerca de 950 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos y o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este jueves en 72.956 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes.