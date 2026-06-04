Uruguay inicia el proceso para que los ciudadanos chinos ingresen sin visa

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que este decisión se tomó por indicación del presidente, Yamandú Orsi, y que la medida es "en reciprocidad a la tomada por las autoridades chinas a comienzos de 2025".

Asimismo, apuntó que esta favorecerá "especialmente" el creciente turismo que arriba desde esa parte del mundo.

Un día antes, el embajador Huang Yazhong se despidió de Orsi y en un mensaje publicado en sus redes sociales le agradeció "el apoyo al desarrollo de las relaciones entre China y Uruguay".

Mientras tanto, Embajada indicó que el mandatario "elogió el alto nivel de las relaciones Uruguay-China y reconoció las valiosas contribuciones del embajador Huang para impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos durante su gestión".

En febrero de este año, China y Uruguay consolidaron su asociación estratégica integral con una apuesta conjunta por el multilateralismo, la coordinación política y los foros internacionales, en una visita de Estado del presidente Orsi, marcada por el impulso a ámbitos no comerciales de la relación bilateral.

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La visita, que coincidió con el 38 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, incluyó una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, la firma de 19 acuerdos y el compromiso de ambos gobiernos de fortalecer su coordinación global.

En un comunicado conjunto, China y Uruguay subrayaron la necesidad de "fortalecer la cooperación dentro de las organizaciones internacionales y los mecanismos multilaterales", y reafirmaron su apoyo a un sistema internacional con Naciones Unidas como eje y a una globalización económica "inclusiva y beneficiosa para todos", conceptos habituales en la diplomacia china.