Uso de camiseta de selección colombiana sigue generando polémica en la contienda electoral

Este jueves el expresidente colombiano Iván Duque (2018-2022) defendió el uso de la camiseta y sin mencionar a De la Espriella, que obtuvo 10,3 millones de votos el domingo (43,7 %), aseguró que cada ciudadano le da a esa prenda "el significado que quiera".

"La camiseta de la Selección la podemos usar para estar en la calle, en la casa, en el gimnasio, votando, bailando, leyendo, estudiando o trabajando, porque somos un país libre", escribió Duque en una publicación en X donde aparece posando con la camiseta.

Duque también rechazó entre líneas la decisión de un juez que este jueves prohibió al candidato del movimiento Defensores de la Patria usar la camiseta durante actos proselitistas, y aseveró que "prohibir su uso es un grave precedente que, además, atenta contra nuestra Constitución".

En esa misma línea José Manuel Restrepo, compañero de fórmula a la Vicepresidencia de De la Espriella, reaccionó este jueves a la decisión judicial y enfatizó en que usará la camiseta de la selección colombiana "cuando quiera, donde quiera y las veces que quiera".

"No solo porque me siento orgulloso de mi país, sino porque el libre desarrollo de la personalidad y las libertades individuales son principios fundamentales de nuestra democracia. Nadie puede decidir cómo expresa otro colombiano su identidad, sus afectos o su amor por la nación. La camiseta de Colombia es un símbolo de honor, de libertad y de patria", dijo Restrepo en X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes pasado durante su primera aparición pública tras los comicios en los que obtuvo 9,7 millones de votos (40,90 %) el izquierdista Cepeda cuestionó a De la Espriella por usar la prenda al momento de celebrar la votación que obtuvo en primera vuelta.

Frente a esta polémica la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha manifestado que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano, aunque lamentó que la camiseta sea utilizada en controversias ajenas al ámbito deportivo.

La controversia se produce además a una semana del comienzo del Mundial de 2026, una cita que ha vuelto a disparar el interés de los colombianos por la selección nacional.

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.