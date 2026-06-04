Víctimas de abusos se sienten ninguneados en preparación de la visita del papa a España

"Nos tratan como a un despojo. Qué se puede esperar de la Iglesia", lamentó en declaraciones a EFE Juan Cuatrecasas, presidente de esta asociación, una de las involucradas en el proceso puesto en marcha entre el Gobierno español, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para la reparación de los casos de abusos que hayan prescrito.

Cuatrecasas mostró sus críticas, porque, según sus datos, si hubiera algún encuentro del papa con víctimas, sería con el proyecto Repara, que la archidiócesis de Madrid puso en marcha para la atención a los afectados por abusos.

Por todo ello, el próximo lunes, varias de las asociaciones tienen previsto "afear" la actitud de la Iglesia en las inmediaciones de la Nunciatura, la embajada de la Santa Sede en Madrid, donde se alojará el papa, y que coincidirá con el encuentro que mantendrá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Este jueves, también respondió sobre este espinoso asunto el obispo de Tenerife (islas Canarias, en el Atlántico), Eloy Santiago, quien señaló que corresponde al Vaticano pronunciarse sobre un posible encuentro del papa con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, después de que los afectados hayan remitido varias cartas solicitando una reunión durante la visita prevista a España.

Esa visita se extenderá del próximo sábado, día 6, hasta el próximo 12 de junio.

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Preguntado por la posibilidad de encuentros en ciudades como Madrid, Barcelona o Canarias, Santiago indicó que no puede confirmar si están previstos, al tratarse de decisiones reservadas, y que este tipo de reuniones, cuando se celebran, suelen comunicarse una vez han tenido lugar por su carácter privado, "sin tantos focos".