Volcán Shivéluch arroja columna de cenizas de ocho kilómetros de altura

"La altura de la columna de cenizas fue de 8.000 metros sobre el nivel del mar", informó a la agencia rusa TASS la filial del Servicio Geofísico de la Academia Rusa de Ciencias de Kamchatka.

Según los científicos, junto a la erupción "fue detectado un terremoto de magnitud 6 en el Pacífico a una profundidad de 41 kilómetros bajo el fondo marino".

"Durante varias horas después en la zona tuvieron lugar cerca de 30 réplicas", añadieron, al señalar que los residentes de las localidades cercanas solo percibieron el primer seísmo.

El Shivéluch, de 3.200 metros de altura y el más septentrional de Kamchatka, es estudiado con especial atención por vulcanólogos rusos y de otros países.

De acuerdo con las informaciones recopiladas, las erupciones del Shivéluch son difíciles de pronosticar porque en la mayoría de los casos han sido súbitas.

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Las erupciones de 1854 y 1964 por su magnitud fueron catalogadas de "catastróficas", aunque no causaron víctimas ni daños materiales.

Según vulcanólogos rusos, las erupciones del Shivéluch y de otros volcanes en esa zona nororiental de Rusia no suelen ser peligrosas porque se encuentran muy apartados de los poblados.

En la península de Kamchatka existen 68 volcanes alineados en un cordón de más de 700 kilómetros que acumula un 12 por ciento de la actividad volcánica del planeta.