Antiguo aliado de Petro anuncia apoyo condicionado a izquierdista Cepeda en segunda vuelta

"Hace cuatro años, en una época igual y en una circunstancia idéntica, ganamos la campaña, porque se abrió la campaña a ideas de centro, liberales, independientes", dijo hoy -en un video en redes sociales- Barreras, quien en 2022 tuvo un papel protagónico en la campaña del hoy presidente.

Barreras obtuvo el pasado domingo 14.108 votos (0,05 %) frente a los 10,3 millones de apoyos del abogado ultraderechista Aberlardo de la Espriella, quien se medirá en segunda vuelta a Cepeda, quien logró 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

Previo a la primera vuelta del domingo pasado, el excandidato, que es reconocido por su amplia trayectoria parlamentaria que lo ha llevado a transitar por casi todo el espectro político colombiano, dejó en libertad a su electorado que el pasado 8 de marzo lo apoyó en la consulta presidencial del Frente por la Vida en la que obtuvo unos 250.000 votos.

Este viernes, al anunciar su apoyo a Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, mismo partido de Petro, Barreras fue enfático en señalar que la campaña debe, como hace cuatro años, tender puentes con sectores del centro, con el fin de achicar la ventaja que obtuvo De la Espriella y lograr el triunfo el 21 de junio.

"Ese es el mensaje que esta campaña debe transmitir, porque ese será el gobierno que debe hacerse, un gobierno amplio, un gobierno de coalición, un gobierno donde haya la posibilidad de que las ideas del centro, como hace cuatro años, vuelvan a significar confianza, tranquilidad, reactivación de la economía, estabilidad, seguridad", dijo el expresidente del Congreso colombiano.

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Barreras jugó un papel importante en la campaña presidencial del actual mandatario en 2022 y posterior a su elección lo acompañó como aliado desde el Congreso, donde asumió como presidente del Senado en la legislatura 2022-2023, al impulsar las reformas sociales en el primer año del Gobierno.

Al término de la legislatura ese año Barreras renunció a su curul en el Congreso y fue nombrado por Petro como embajador de Colombia ante el Reino Unido, cargo que dejó en mayo de 2025 para aspirar a la candidatura presidencial de este año que no contó con el respaldo del jefe de Estado.