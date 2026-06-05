Confirman en Ecuador que los cadáveres hallados corresponden a ocho jóvenes desaparecidos

Los jóvenes habían viajado hasta la ciudad de Milagro, ubicada en la provincia costera de Guayas, para retirar los documentos de una motocicleta y, posteriormente, los familiares perdieron contacto con ellos.

Después de tres días sin tener novedades, la Policía encontró unos cuerpos en una vía de la provincia tropical de Los Ríos, y la Fiscalía señaló que se estaban recolectando indicios para determinar si se trataba de las mismas personas.

El coronel Galo Muñoz, comandante de la Zona 5, que comprende una parte de Guayas y Los Ríos, señaló que hasta la tarde del jueves siete de los ocho cadáveres habían sido identificados plenamente.

Aseguró que con el último se iba a aplicar "otra técnica de identificación" para posteriormente entregarlo a los familiares.

Los cuerpos de los ocho jóvenes fueron entregados por la noche a los parientes, quienes los llevaron hasta el municipio de Daule, en donde vivían, y donde durante esta madrugada se realizaba el velorio, de acuerdo a medios locales.

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El coronel Muñoz aseguró que los hombres murieron por "disparos en el cráneo", ya que tenían orificios de entrada y salida de las balas.

Además, la Policía y las Fuerzas Armadas ofrecieron una recompensa por información "sobre los responsables de la masacre de los 8 jóvenes" encontrados en Babahoyo, capital de Los Ríos, y publicaron imágenes de varias personas sospechosas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para combatir a las organizaciones criminales, a las que pasó a denominar como "terroristas".

Pese a esa declaratoria, el país andino registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, lo que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.