Controles marítimos reducen un 50 % la presión pesquera en el Mediterráneo y el Mar Negro

En el informe, publicado con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, la FAO destacó que las restricciones en los muelles y la vigilancia tecnológica regional han logrado frenar el acceso del pescado ilegal, no declarado y no reglamentado a los canales comerciales directos.

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO ha sido la encargada de trasladar estos compromisos globales en acciones específicas dentro de la cuenca, implementando medidas de control portuario desde 2008, confeccionando una lista negra de barcos infractores y coordinando esquemas de inspección conjunta entre los países miembros.

Para consolidar estos resultados, la estrategia de control regional se apoya de forma masiva en tecnologías de localización y seguimiento satelital.

En este sentido, el organismo destacó un avance clave en el mar Negro: para finales de 2026, más de 850 buques —que representan la gran mayoría de la flota pesquera industrial de Turquía— estarán equipados con dispositivos avanzados de localización por satélite.

Turquía, que opera la flota pesquera más grande y registra la mayor producción de capturas en el área de aplicación de la CGPM, reforzó sus capacidades de vigilancia el pasado mes de mayo con la inauguración del Centro de Control de Pesca de Mármara, en la localidad de Yalova (noroeste).

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Estos nuevos dispositivos satelitales proporcionarán a las autoridades datos operacionales en tiempo real sobre la posición, velocidad y rumbo de las embarcaciones, activando alertas automáticas si los barcos ingresan en zonas marítimas restringidas o realizan actividades en áreas prohibidas para la pesca.

La expansión de la tecnología de monitoreo busca ofrecer una supervisión integral en zonas extensas que de otro modo serían difíciles de controlar y, con el apoyo del proyecto regional FishEBM Med, países como Montenegro y Albania tienen previsto comenzar a desplegar este año estos mismos sistemas de localización en sus flotas pesqueras artesanales o de pequeña escala.

Asimismo, Albania, Georgia y Ucrania han puesto en marcha iniciativas para desarrollar planes de acción nacionales contra la pesca ilegal, orientados a alinear sus marcos jurídicos e institucionales con los estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, un paso que Turquía también prevé dar próximamente.

Frente a este fenómeno, inspectores y oficiales de pesca de toda la región han unificado sus metodologías de trabajo para evaluar las capturas ilegales a través de tres talleres prácticos de formación especializada impartidos en Malta, Turquía y España, este último desarrollado en Málaga (sur).

La CGPM es la organización regional encargada de garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo de la acuicultura en el Mediterráneo y el mar Negro, y cuenta actualmente con 24 partes contratantes —entre ellas España y la Unión Europea— y cinco países cooperantes no contratantes.