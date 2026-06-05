Costa Rica urge acelerar iniciativas de mitigación frente al calentamiento global

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Minae reafirmó en un comunicado su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los recursos naturales.

"El clima está cambiando y con él nuestra forma de producir y proteger nuestros recursos. El lema 'Ahora Por El Clima' no es solo una consigna, es una obligación inmediata para garantizar agua, energía y biodiversidad para las futuras generaciones", afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro.

El ente hizo un llamado a los sectores productivos y a la ciudadanía para adoptar medidas de eficiencia, destacando los esfuerzos y planes de contingencia institucionales implementados para hacer frente a la vulnerabilidad del país, tales como la mitigación del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

El ministerio destacó que Costa Rica, país que alberga alrededor del 6 % de la biodiversidad mundial, mantiene una matriz eléctrica que supera el 98 i% de fuentes renovables y una cartera multisectorial que incluye el transporte electrificado.

Además, resaltó las estrategias para proteger la seguridad alimentaria, mitigar el impacto en el sector agropecuario y prevenir incendios forestales frente al fenómeno de El Niño.

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El Gobierno costarricense también reafirmó su compromiso global: protege más del 25 % de su territorio terrestre como áreas silvestres protegidas.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) decretó el pasado mes de mayo alerta verde (preventiva) frente a El Niño para las provincias de Guanacaste y parte de la de Puntarenas, ambas en el litoral Pacífico; así como en diversos municipios de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, ubicadas en el centro del país.

Según las proyecciones del Instituto Meteorológico Nacional, el déficit de lluvias provocado por El Niño oscilará entre un 25 % y un 50 % en el segundo semestre del año, con aumentos de hasta 2 grados en las temperaturas, y el fenómeno podría extenderse hasta febrero de 2027.