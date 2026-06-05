Cuba autoriza una empresa española que comercializa equipos energéticos y eléctricos

La Gaceta Oficial publicó una resolución del ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, que valida la institución de una sucursal de la empresa Dietampa en la isla y su reconocimiento legal.

El anuncio se produce en medio la creciente presión de EE.UU., que amenaza con sanciones a quienes se vinculen comercialmente con Cuba (especialmente en sectores como la energía, la minería y la defensa), y de una profunda crisis energética en la isla, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington.

El documento autoriza a la empresa a comercializar productos de los capítulos 84 y 85 que, entre otros elementos, incluyen "reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos", así como "máquinas, aparatos y material eléctrico".

Esta empresa, sin embargo, no tiene autorización para importar directamente ni para distribuir por el país, detalla la resolución.

La Gaceta Oficial publica también las autorizaciones para otra empresa española, Hydro Difusión, centrada en el mundo de las soluciones con plástico; la chipriota Gilmar Investments, de intermediación inversionista y financiera; y la dominicana Sunye, centrada en la comercialización de maquinaria, herramientas y accesorios para vehículos.