EE.UU. y aliados latinoamericanos denuncian "intentos de derrocar" al Gobierno de Bolivia

"Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al Gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia", señalaron en un comunicado.

La alianza calificó los bloqueos de carreteras como "cínicos esfuerzos para impedir la entrega de alimentos, medicinas y otros suministros vitales al pueblo boliviano".

Así mismo, la coalición denunció que hay quienes financian esas protestas con "dinero sucio proveniente del narcotráfico" y advirtieron que esas personas deberán "rendir cuentas".

En el documento reza que "la anarquía no puede reemplazar la decisión" que los bolivianos tomaron en las urnas el año pasado al escoger a Paz como presidente y "dejar atrás dos décadas de Gobiernos corruptos".

Igualmente, el texto dice que quienes tengan "quejas legítimas" deben aprovechar la "disposición del Gobierno al diálogo y denunciar a quienes abusan de sus causas para recuperar el poder", en alusión al expresidente Evo Morales (2006-2019).

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El Escudo de las Américas, fundado en marzo por el presidente estadounidense, Donald Trump, está integrado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Los cortes de carreteras que se mantienen en Bolivia desde el 6 de mayo están alentados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores de Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Durante las protestas han muerto al menos diez personas, siete de ellas por falta de atención médica oportuna, debido a los bloqueos de carreteras, y otras tres en el contexto de los enfrentamientos, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo.