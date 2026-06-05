Empresario mexicano Ricardo Salinas expresa apoyo De la Espriella en comicios colombianos

"Quiero felicitar al empresario Abelardo de la Espriella por su triunfo arrollador sobre la casta corrupta colombiana de gobiernicolas, en la primera vuelta de las elecciones", publicó el millonario en su cuenta de X, en un mensaje divulgado luego por la campaña del candidato ultraderechista.

Salinas es presidente del Grupo Salinas, un conglomerado de empresas de banca, medios de comunicación y transporte, cuya fortuna lo posiciona entre los hombres más ricos de México y del mundo.

"Colombia y México se merecen gobiernos que persigan y combatan a quienes rompen la ley, necesitamos políticos que busquen como objetivo principal el restablecimiento de la libertad y el orden", afirmó Salinas en su comunicado.

El magnate dijo que espera encontrarse pronto con De la Espriella para afianzar su amistad y mostrarle su apoyo en persona.

Desde la campaña del candidato aseguraron que el respaldo de Salinas "valida que el modelo independiente y pragmático de Abelardo es mirado con esperanza por la derecha global".

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En la primera vuelta presidencial del pasado domingo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.366.143 votos (43,74 %), mientras que Cepeda consiguió 9.703.921 sufragios (40,90 %), según datos consolidados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El apoyo del empresario mexicano se suma a otros que recibió el candidato luego de los resultados del domingo pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el martes a De la Espriella por su victoria y le expresó su "respaldo completo y total", además de describirlo como un líder "inteligente, fuerte y decidido" que lucha por su país.

El mandatario estadounidense destacó la importancia de la segunda vuelta para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos, al señalar que el aspirante colombiano se enfrentará a un candidato de la que él llama "izquierda radical" en los comicios definitivos.

Asimismo, el mandatario argentino, Javier Milei, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, celebraron el resultado del candidato ultraderechista.

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta del próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al sucesor del presidente colombiano Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.