Gobierno de Ecuador presenta la agenda de igualdad de género para el periodo 2025-2029

La Agenda fue presentada por el Pleno del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y contempla lineamientos para la acción pública en ámbitos como empleo, cuidados, salud, educación, participación política, prevención de la violencia de género, ambiente, deporte y comunicación.

Durante el acto, la viceministra de la Mujer y Derechos Humanos, María Luisa Morales, señaló que el documento está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 5 sobre igualdad de género.

Según explicó el Ministerio, la Agenda fue elaborada mediante un proceso que incluyó 29 espacios de diálogo desarrollados en distintas ciudades del país y con la participación de unas 600 personas.

Por su parte, la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Juana Catalina Fernández, indicó que el instrumento incorpora un diagnóstico de brechas, un análisis de 28 políticas públicas y 274 líneas de acción dirigidas a mujeres y personas LGBTI+.

En el marco del evento también se suscribió el 'Pacto Nacional por las Nuevas Generaciones: Igualdad, Dignidad y Futuro', destinado a fortalecer la coordinación entre instituciones públicas, organismos internacionales, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para reducir las brechas de desigualdad y prevenir la violencia de género.