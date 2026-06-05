Irán y Pakistán apuestan por continuar los esfuerzos diplomáticos para una "paz duradera"

El Ministerio del Interior de Pakistán anunció este viernes en un comunicado que Naqvi mantuvo en la capitalina Bishkek un "importante encuentro" con su homólogo iraní, en los márgenes de la reunión de ministros de Interior de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra allí hasta el sábado.

"Se abordaron las relaciones entre Pakistán e Irán y la situación regional actual", así como "temas de desescalada y seguridad interna", y ambos ministros "destacaron la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para lograr una paz duradera en la región", señala el texto.

Momeni se encuentra en Kirguistán desde el jueves, al frente de la delegación iraní que participa en la reunión ministerial de la OCS, y a su llegada al país de Asia central destacó que la cita supone una importante oportunidad tanto para consultas regionales como bilaterales, según la agencia de noticias IRNA.

Este lunes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que el diálogo de paz con Irán, mediado por Pakistán, continúa a "un ritmo acelerado".

Sus declaraciones se produjeron después de que medios estatales iraníes anunciaran una pausa en las conversaciones debido a los ataques israelíes contra el Líbano, en el marco de la ofensiva del país hebreo contra la milicia chií libanesa Hizbulá.

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Trump subrayó que una pausa en el diálogo no implica la ruptura de la frágil tregua en el conflicto, amenazada por nuevas rondas de ataques cruzados entre EE. UU. e Irán esta misma semana.

También el lunes, Irán solicitó a Pakistán que mantenga sus esfuerzos diplomáticos para facilitar la desescalada con EE. UU. y preservar el alto el fuego.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, solicitó a Pakistán "que continúe utilizando sus buenos oficios para ayudar a facilitar la desescalada en la situación actual y apoyar los esfuerzos para mantener el alto el fuego", señaló la Cancillería paquistaní en un comunicado.