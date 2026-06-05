Juan Ortega consolida su buen momento y sale a hombros en Granada

José María Manzanares se topó con un primer oponente al que tuvo que finiquitar en apenas dos tandas, después de que embistiera sin clase, con la cara alta y al que costó someter pese a que lo intentó de varias formas.

Se desquitó el de Alicante en el cuarto de la tarde, después de que el toro fuera de menos a más, pasando de una faena sin ritmo ni armonía a varias tandas finales en las que el de Joaquín Núñez le permitió derechazos de calidad sometiéndole de arriba a abajo y metiendo al público en la faena. La espada le privó de llevarse un trofeo.

Juan Ortega confirmó el buen momento de temple que atraviesa en sus dos toros, siendo mejor el quinto que el segundo de la tarde, ante el que se arrodilló para recibirlo con largas cambiadas. Con la muleta enlazó varias tandas conectadas, aunque al toro le costaba embestir, ello no le privó de exprimirlo para cortarle una oreja.

El quinto de la tarde, el toro más al tipo de Granada de la corrida, se mostró mucho más entregado y con posibilidades, algo que Juan Ortega aprovechó para, sobre todo por el pitón derecho, cuajar buenas tandas que, sin embargo, por el izquierdo eran casi imposibles, pese a llevárselo largo. Logró una oreja porque un pinchazo le dejó sin la segunda, pedida con vehemencia por el público.

También la estocada evitó que Roca Rey se llevara premio del primero de su lote, un toro con el que su faena llegó a los tendidos, exigiéndole por el derecho y cuajándole pese a andar justo e fuerzas, echándose encima de su oponente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Quiso el diestro peruano dar todo lo que pudo para acompañar a Ortega en la puerta grande, pero tuvo que esmerarse para imponer su ley, con un toro trabajoso que no dio facilidades. Roca Rey lo metió en los trastos en una disputa constante por buscar el temple y se llevó una oreja.

Se lidiaron seis toros de Joaquín Núñez, bien presentados, aunque desiguales en peso y juego. El de más juego, el quinto de la tarde, noble y con fijeza. Imposible el primero y descastados el segundo y el cuarto.

José María Manzanares, azul marino y oro: media estocada (silencio); pinchazo, estocada atravesada.y dos descabellos (ovación tras aviso).

Juan Ortega, de gris perla y oro: estocada desprendida y un descabello (oreja tras aviso); pinchazo y estocada (oreja).

Roca Rey, de blanco y plata: dos pinchazos, estocada contraria y dos descabellos (ovación tras aviso); media estocada tendida (oreja).

Tercer festejo de abono de la Feria del Corpus de Granada. Tres cuartos de entrada en la Monumental Frascuelo.