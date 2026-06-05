La inflación interanual de Colombia en mayo subió al 5,84 %

El dato también representó un incremento de 0,16 puntos porcentuales frente al 5,68 % de abril de este año.

Además, en lo corrido de 2026 la inflación acumuló una variación del 4,36 %, superior al 3,63 % registrado entre enero y mayo del año pasado.

El comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) en mayo "se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y alimentos y bebidas no alcohólicas", detalló el DANE en un comunicado.

La mayor variación interanual en mayo correspondió a restaurantes y hoteles, con un 9,62 %, seguida de salud (8,35 %), educación (7,58 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (6,78 %).

Las menores variaciones, entre tanto, fueron las de prendas de vestir y calzado (2,70 %) y recreación y cultura (3,84 %).

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Por otra parte, el DANE reveló que la inflación mensual de mayo fue del 0,47 %, inferior al 0,78 % de abril. El comportamiento mensual del IPC estuvo explicado principalmente por las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y transporte.

Las mayores variaciones mensuales se presentaron en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86 %) y recreación y cultura (0,77 %), mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación negativa del 0,02 %.

El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió mantener en su más reciente reunión la tasa básica de interés en el 11,25 % debido al comportamiento de la inflación.

Esta medida, aunque es de carácter técnico, alivió las tensiones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que reclama una reducción de los tipos.

La tasa básica de interés estuvo en el 9,25 % desde junio de 2025 hasta enero pasado, cuando el banco central la subió al 10,25 % por las presiones inflacionarias, y en marzo la elevó al 11,25 %, decisión que provocó una crisis entre el Banco de la República y el Ejecutivo.