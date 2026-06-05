La viralidad pop de Addison Rae y el shoegaze de Slowdive se hacen con el Primavera Sound

Su carrera todavía es incipiente, con un único largo entre las manos, pero 'Addison', debut musical de Addison Rae que acaba de cumplir un año, tiene todo lo que hace falta para cimentar un estrellato pop.

De él salen 'Money Is Everything', 'New York' o 'Summer Forever', piezas pegadizas que, con la estadounidense danzando sobre el escenario principal del Primavera Sound, obligan a mover el cuerpo al ritmo de esas melodías milimétricamente estudiadas.

Rae es el arquetipo de la estrella moderna: de bailar canciones ajenas en TikTok a componer los audios virales para que otros se pongan al servicio de su música, llámese 'Diet Pepsi', 'Fame is a Gun' o 'Headphones On'.

Con un espectacular set de luces, un cuerpo de bailarines coordinado hasta la extenuación y ese punto de ingenuidad que siempre conviene en la industria, 'Aquamarine', 'High Fashion' y 'Von Dutch', reinterpretación del hit de Charli xcx, han terminado por redondear un show que pide arena a gritos.

Justo antes, ya con el sol empezando a esconderse, Ethel Cain ha tomado el escenario Estrella Damm con su pop más barroco y la célebre 'American Teenager', canción que ha coreado todo el público, que se ha entregado a Cain desde el primer momento.

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Con un repertorio lleno de sus piezas más conocidas, como 'Punish', 'Crush' o 'Nettles', Cain ha llevado tramas de los estados del sur de Estados Unidos al Primavera con una mezcla de temas de sus álbumes 'Preacher's Daughter' y 'Willoughby Tucker, I'll Always Love You'.

En un registro algo más ruidoso, los británicos Slowdive han sembrado su shoegaze por toda la explanada del Parc del Fòrum, mientras los sintetizadores y los teclados se imponían sobre unos graves instalados en el pecho de los asistentes.

Esta gran ofrenda onírica ha comenzado con 'Shanty', 'Star Roving' y 'Catch the Breeze', cortes en los que los prólogos, puentes, riffs y epílogos instrumentales se han impuesto a los detalles vocales, excepciones en el éter sónico invocado por la banda comandada por Neil Halstead y Rachel Goswell.

Desde la quietud, ambos han terminado por hacerse con el público gracias a esferas pop distorsionadas como 'Kisses', 'Sugar for the Pill' y 'When the Sun Hits'.

También ha tenido hueco la escena española con el manchego Ralphie Choo, que ha traído al Parc del Fròum alguna de sus propuestas más recientes, como los sencillos 'Tentación' y 'D'amor traficante'.

La muestra de talento local se ha ampliado con la aparición de Rusowsky, culpable de las colaboraciones 'BBY ROMEO', parte del álbum 'Daisy', o 'GATA', del último lanzamiento de Choo, 'SUPERNOVA'.

Con temas que mezclan castellano e inglés, el cantante ha despedido el día vestido todo de blanco y haciendo saltar a los asistentes al ritmo de su característico pop electrónico con las celebradas 'Whipcream' o 'VOYCONTOD', todo esto a la espera de que la noche continúe con The Cure, Role Model, PinkPantheress o Skrillex.