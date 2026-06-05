Los candidatos a adquirir SFR se dan hasta el domingo para alcanzar un acuerdo

Según un comunicado difundido por las compañías, "a la vista del avance de las negociaciones", las partes se han dado hasta el domingo para cerrar los acuerdos definitivos.

El comunicado recuerda que Bouygues Telecom, Free-Iliad y Orange presentaron el pasado 17 de abril una nueva oferta conjunta que valoraba en 20.350 millones de euros los activos de Altice France objeto de la operación.

El periodo de exclusividad concedido inicialmente por Altice France al consorcio expiraba el 15 de mayo, pero fue prorrogado hasta el 5 de junio para permitir la continuación de las conversaciones, recuerda la nota.