Ministro Albares critica centros de retorno y reivindica el modelo español de migración

En una entrevista emitida este viernes por RFI y France 24, Albares ha defendido que cualquier política migratoria debe situar en el centro el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, y ha advertido de que este tipo de acuerdos sitúan a los países terceros en una posición "muy incómoda".

En este sentido, ha defendido que la vía adecuada es el diálogo político de alto nivel con los socios internacionales, en lugar de la creación de centros de retención fuera del territorio europeo.

El ministro ha cuestionado asimismo la eficacia de estas medidas y ha sostenido que el modelo español demuestra resultados positivos en la reducción de la inmigración irregular.

Según ha señalado, los datos de Frontex indicarían que la ruta migratoria hacia España, a través de Andalucía, el Mediterráneo y las Islas Canarias, es la que ha registrado la mayor caída de entradas, con descensos de "hasta el 60 %".

Albares ha defendido que la política migratoria española se basa en tres pilares: la cooperación con los países de origen, el refuerzo de la cooperación policial contra las mafias de tráfico de personas y el aumento de la ayuda al desarrollo en África occidental para ofrecer alternativas a la juventud.

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El ministro ha añadido que este enfoque no solo es compatible con el respeto a los derechos humanos, sino que también contribuye al crecimiento económico, destacando que España registra actualmente uno de los mayores ritmos de crecimiento de la Unión Europea, junto con la creación de empleo en los últimos años.