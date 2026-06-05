Nueve periodistas fueron agredidos por carabineros en las últimas protestas en Chile

Los casos documentados por esta organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa incluyen agresiones físicas, lanzamiento directo de gas lacrimógeno y dos detenciones arbitrarias que fueron declaradas ilegales por los tribunales.

Entre las personas agredidas se encuentran periodistas, comunicadores comunitarios, reporteros gráficos y estudiantes de periodismo.

Además, las autoridades dañaron equipos de trabajo, destruyeron credenciales de prensa y decomisaron una cámara con la que se estaba registrando la represión policial, denunció la ODC, para la que estos hechos evidencian un deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en Chile.

La organización calificó, además, de preocupante que las formas de violencia "más severas contra la prensa provenga de agentes del Estado" y advirtió de que "la violencia estatal contra la prensa no puede normalizarse".

“Resulta especialmente grave que una de las formas más severas de violencia contra la prensa provenga de agentes del Estado que actúan contra personas que se encuentran realizando labores de registro e información de interés público”, precisó.

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Antes de instar a las autoridades "a garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la labor periodística y comunicacional" e invitar "a periodistas, comunicadores/as, medios comunitarios y estudiantes de todas las regiones del país a reportar agresiones o vulneraciones a la libertad de expresión".

La manifestación en la que ocurrieron los hechos fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) -la organización estudiantil más importante del país- en rechazo a los recortes en educación que plantea la megarreforma del presidente, José Antonio Kast, y a una ley impulsada por el ultraderechista que permite la revisión de mochilas en las escuelas.