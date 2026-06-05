ONG feminista reporta tres nuevos feminicidios en Cuba, suman 26 en lo que va de año

De acuerdo con un informe en redes sociales de la ONG, el primero de esos casos corresponde a Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, quien murió la noche del 2 de junio, presuntamente a manos de su expareja, que invadió su hogar en la ciudad de Camagüey (este).

AT detalla, además, que la pareja actual de la víctima también resultó herida en el ataque, y a Castillo la sobrevive una hija menor de edad.

El segundo caso se trata de la joven de 29 años Estefany García, quien también falleció presuntamente a manos de su expareja, que contaba ya con antecedentes de violencia machista por los cuales había estado encarcelado.

García residía en San Miguel del Padrón, un municipio en las afueras de La Habana y deja a una bebé de solo seis meses, puntualiza en el informe AT.

El tercero de los feminicidios reportados es el crimen contra Yanet Sánchez Espino, de 48 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la playa de Guanabo, en La Habana del Este, el pasado 30 de mayo.

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De acuerdo con Alas Tensas, en este caso fueron identificados “claros sesgos de género en la muerte” aunque aún permanece bajo investigación el crimen. A Sánchez la sobrevive también una hija mayor de edad.

AT recomienda en su informe “atención especializada para las niñas y niños afectados por estos crímenes”, especialmente aquellos que presenciaron el acto de violencia o “quedan en situación de extrema vulnerabilidad”.

Además, informaron que investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 10 posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

De acuerdo con el informe de AT publicado en abril sobre la violencia de género el pasado año, la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas. La plataforma aboga por la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.