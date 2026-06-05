Organizaciones civiles denuncian que Guatemala vive una "grave crisis ambiental"

En un manifiesto emitido con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, el movimiento advirtió que la contaminación de grandes afluentes, como los ríos Motagua y Las Vacas, es el resultado de "años de abandono, corrupción e indiferencia" estatal.

Las organizaciones enfatizaron que el impacto recae directamente en la agricultura y la seguridad alimentaria de miles de familias.

"La crisis ambiental ya no puede verse como una amenaza lejana para el futuro, es una realidad que ya estamos viviendo", señaló el colectivo, que agrupa a más de una decena de entidades representativas como la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria, el Apostolado Social de la Compañía de Jesús, la Asociación Maíz de Vida y el movimiento Fe y Alegría.

El pronunciamiento hizo especial énfasis en la debilidad institucional tras el reciente "colapso y cierre" de los sistemas de tratamiento de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, un importante cuerpo de agua situado a unos 25 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, lo que calificaron como una muestra de la falta de respuestas estructurales a una problemática de décadas.

La denuncia sobre esta grave crisis ambiental coincide con los datos de la organización internacional The Ocean Cleanup, con sede en Rotterdam (Países Bajos), que estima que la cuenca del río Motagua es responsable por sí sola de aproximadamente el 2 % de las emisiones globales de plástico que llegan a los océanos del planeta.

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La organización europea mantiene desplegada tecnología de interceptores industriales en el río Las Vacas —afluente que nace en el centro de la capital guatemalteca y vierte sus desechos en el Motagua— para frenar los masivos "tsunamis de basura" urbanos que fluyen hacia el Mar Caribe y amenazan los ecosistemas marinos del Golfo de Honduras.

Por su parte, Víctor Pacheco, representante de Caminata Ecológica, afirmó a EFE que "los mal llamados desastres naturales son provocados por el sistema de producción", y exigió al Estado el impulso de políticas públicas relevantes en materia ambiental.

Asimismo, el colectivo instó al sector empresarial a reducir sus prácticas contaminantes y a las municipalidades a asumir la recolección urgente de los desechos sólidos.