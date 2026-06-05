"Perú puede ser el nuevo Singapur", dice candidato Sánchez sobre inversiones portuarias

Sánchez destacó este viernes ante la Asociación de Prensa Extranjera (APEP) que está a favor de la inversión extranjera siempre que se respete la soberanía peruana y se promuevan estándares que eleven el desarrollo en el país.

En este sentido, señaló que no van a elegir posicionarse entre Estados Unidos y China, pues no van a vetar las inversiones extranjeras por su bandera de origen, pero puso el ejemplo del puerto de Chancay, inaugurado a finales de 2024 y construido por la naviera estatal china Cosco.

"En el primer año de funcionamiento, la actividad del puerto del Chancay ha contribuido al 1,5 % del producto interior bruto (PIB). Para nosotros, la actividad portuaria y el comercio es muy importante para desarrollar al país, y no le vamos a poner peros, pero vamos a exigir soberanía y estándares que permitan aspectos tributarios y desarrollo para garantizar el desarrollo de la población", indicó Sánchez.

"¿Para qué está una inversión privada tan relevante si no expande la posibilidad de democratizar los derechos al desarrollo de la ciudad?", indicó.

Sánchez sostuvo que también es impulsor de otra gran inversión portuaria que podría tener otros capitales de inversión de Estados Unidos, el puerto de Corío, en el sur del país, "que puede ser cinco veces más grande que Chancay.

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"En realidad todo el Pacífico puede ser la nueva Singapur", declaró al destacar la "relevante" ubicación geoestratégica del país andino y las nuevas obras como el proyecto unir por tren los puertos de Bahía (Brasil) y Chancay.

"Esta izquierda cree en el desarrollo y la economía", declaró.

"Nuestra preocupación de fondo era conseguir una espalda financiera suficiente para la inversión en cierre de brechas. Nuestro equipo económico ha identificado varias fuentes para respaldar eso. La evasión fiscal llega casi a 100.000 millones de soles. Necesitamos una profunda reforma del sistema tributario", indicó el candidato.

Detalló que en la actualidad, la presión tributaria de Perú es el 14 % cuando el promedio de América Latina es del 22 %, y señaló que aumentar uno o dos puntos porcentuales de recaudación ayudaría a generar recursos "para nuestra obsesión, luchar contra la pobreza".

Del mismo modo, el jefe del equipo económico de Sánchez, Pedro Francke, apuntó que "es un escándalo" que la mitad del impuesto de la renta no se pague y dijo que para revertir esta situación se requieren "medidas mucho más efectivas al respecto".

Sánchez reiteró que otro de los puntos que quiere impulsar si este domingo gana las elecciones es industrializar el país, pues "basta de vender piedras".

"No producimos ni un hilo de cobre, ni una lámina de cobre. No puede ser. Convocamos a nuestros socios comerciales para la transferencia tecnológica, para que también desde acá se produzca y se transforme el recurso natural, lo que nos permita ser más competitivos", señaló.