São Paulo cae un 2,7 % semanal por la tensión con EE.UU. y el temor a una subida de tipos

El Ibovespa, índice de referencia de la plaza brasileña, cerró hoy con 169.019 puntos y empieza los primeros días de junio como terminó mayo: en rojo.

El corro paulista se dejó un 7,2 % el pasado mes y de las cuatro primeras jornadas de junio -el jueves no hubo operaciones porque fue festivo- solo en una terminó al alza.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,78 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,156 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña perdió un 2,26 % de su valor frente al billete estadounidense.

El mercado brasileño se vio sacudido esta semana por la propuesta del Gobierno de Estado Unidos de imponer aranceles del 25 % a los productos brasileños por presuntas prácticas comerciales "desleales" y otro adicional por supuestamente usar trabajo esclavo.

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La falta de avances en el proceso negociador entre EE.UU. e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio también influyó en el ánimo de los agentes financieros.

Además, los operadores de bolsa reaccionaron de forma negativa al crecimiento del empleo en EE.UU., lo que ha vuelto a elevar los temores en relación a una subida de los tipos de interés a finales de año.

En este contexto, los valores más golpeados en São Paulo fueron la Companhia Siderúrgica Nacional y la petroquímica Braskem, al ceder un 10,2 % y un 6,9 %, respectivamente.

Por el contrario, al frente de las ganancias en el parqué brasileño figuraron los papeles de la red de supermercados Pão de Açúcar (+9,0 %).

También avanzó la aeronáutica Embraer (+3,8 %), que hoy anunció un acuerdo para vender 15 aeronaves a Azorra en un contrato en el que el grupo estadounidense se reservó la opción de adquirir otros 15 aparatos.

El volumen financiero en el Ibovespa alcanzó hoy los 26.600 millones (5.140 millones de dólares) en unos 3,8 millones de operaciones.