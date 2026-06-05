Uganda confirma tres nuevos casos de ébola y eleva a 19 los contagios en el país

“Los tres nuevos casos fueron contactos de casos confirmados que han estado en cuarentena institucional por parte del Ministerio de Salud”, indicó la cartera sanitaria en una actualización publicada en X.

El Ministerio también informó de un segundo muerto por la enfermedad, de un ciudadano congoleño, mientras que hay trece pacientes internados y cuatro personas fueron dadas de alta.

El Gobierno de Uganda anunció el pasado 27 de mayo el cierre temporal de su frontera con la RDC por el brote de ébola, que se ha propagado a su territorio.

Por ahora hay 400 casos confirmados del brote (381 en la RDC y 19 en Uganda), con una letalidad de casi en 16 %, y más de 5.000 personas en vigilancia por haber estado en contacto con afectados por el virus.

Esta epidemia, que tiene su epicentro en la provincia congoleña de Ituri (este), es compleja por la falta de vacunas y tratamientos aprobados para la cepa de Bundibugyo caracterizada por una tasa de letalidad entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, unos dos meses antes de declararse el brote, al que calificó el 17 de mayo como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.