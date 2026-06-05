Un muerto y al menos 14 heridos en el sur del Líbano tras ataques entre Israel y Hizbulá

En el distrito sureño de Nabatieh, un ataque perpetrado la noche de jueves por "aviones de guerra enemigos" contra un edificio en la localidad de Doueir causó un muerto y un herido, mientras que, al amanecer, un dron atacó una motocicleta e hirió a una persona, indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

Previamente, la ANN había señalado que otro "ataque aéreo enemigo" hirió a 12 civiles y destruyó un edificio de un banco cerca del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro. Además, se registraron bombardeos "en las inmediaciones de Burj Qalawiya y la zona aledaña a Deir Kifa al amanecer", añadió la agencia.

En las últimas horas, Hizbulá e Israel han intercambiado ataques pese al alto el fuego acordado el martes en la capital estadounidense entre el país hebreo y el Líbano, condicionado a que el movimiento chií cese tanto sus ataques como sus operaciones en el sur del territorio libanés.

La ANN indicó este viernes que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel con más de cuatro misiles, y que, simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas, también en el distrito de Tiro.

Por su lado, Hizbulá anunció en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort (una posición estratégica en el sur de Líbano y al norte del río Litani), "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".

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El líder del grupo chií, Naim Qassem, criticó la víspera las "humillantes" negociaciones con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

El mismo día, el presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que está esperando "respuestas" internas a las propuestas negociadas con Israel y aseguró que un cese de hostilidades sólido se podría implementar tan solo 24 horas después de recibir luz verde.

El alto el fuego previsto contempla un plan para crear "zonas piloto" en el Líbano que deberán estar controladas por el Ejército libanés y donde no podrá haber presencia del movimiento chií.