Una mujer estadounidense pide en los tribunales la restitución de una obra de Klimt

Patricia J. Leahy, quien vive en Carolina del Sur, presentó en la víspera una querella contra la casa de subastas austriaca Im Kinsky, que en 2024 subastó el cuadro 'Retrato de la señorita Lieser' por 37,5 millones de dólares.

Sin embargo, el comprador acabó retirando su oferta después de la venta, según el medio Artnews.

Leahy afirma -en la demanda- que ella es la bisnieta de Adolf Lieser, el padre de Margarethe, la mujer que, indica, representa Klimt en el retrato en disputa.

Además, el texto señala que es la única nieta de Hans, el hermano de la mujer supuestamente retratada, que aparece de pie sobre un fondo rojo y luciendo una capa azul con detalles florales.

Los Lieser eran una familia judía que fue perseguida por los nazis y que perdió casi todos sus bienes a manos del régimen de Adolf Hitler, de acuerdo con Artnews.

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Entre los objetos que los nazis le confiscaron a la familia Lieser estaba el cuadro en disputa, cuya procedencia fue omitida por Im Kinsky a la hora de sacarlo a subasta, tal y como argumenta Leahy en la denuncia.

Según ella, el subastador dijo que podría haber retratado a una de las primas de Margarethe, Helene o Annie, y en el catálogo de la subasta la casa reconoció que la historia "parcialmente inexplicable" de la pintura podría derivar en peticiones de restitución.

Los abogados de Leahy subrayan, además, que el precio de venta de la obra, que por ahora permanece en manos de la casa de subastas, estaba "muy por debajo del precio del mercado".

Recientemente, un retrato de Klimt, en el que representa a Elisabeth Lederer, se vendió por 236 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s, convirtiéndose en la obra de arte moderno más cara y con un récord para el autor y para la institución.

Según Artnews, el hijo de Margarethe y su esposo Henrik Gutmann, William, intentó a lo largo de su vida encontrar esta pintura, hasta que falleció en 2021.