Egipto acoge nuevas negociaciones para desbloquear segunda fase del alto el fuego en Gaza

Una fuente de seguridad egipcia, que pidió el anonimato, señaló a EFE que las conversaciones, que comenzaron hoy en El Cairo, "se centran en detener los repetidos ataques israelíes contra la Franja de Gaza, las violaciones israelíes del acuerdo de Sharm el Sheij y los asesinatos perpetrados por Israel contra miembros y líderes de Hamás".

Asimismo, se "están debatiendo los mecanismos adecuados para avanzar a la segunda fase del acuerdo de manera que se garantice la continuidad del alto el fuego y se aborden las cuestiones pendientes", indicó el informante.

La fuente añadió que la delegación de Hamás tiene previsto celebrar una serie de reuniones en los próximos días con las facciones y fuerzas palestinas "para alcanzar una posición nacional unificada sobre los temas en negociación y acordar mecanismos para abordar los desafíos políticos y sobre el terreno a los que se enfrenta el pueblo palestino en esta etapa".

Ayer, llegó a El Cairo una delegación de la cúpula dirigente de Hamás, encabezada por Jalil Al Haya, confirmó en un comunicado el movimiento, y añadió que sus representantes llevarán a cabo conversaciones desde este sábado y se extenderán durante días.

Durante abril y mayo de este año, varias delegaciones de Hamás viajaron a la capital egipcia para discutir la aplicación del acuerdo, pero las diferencias entre ambas partes sobre las garantías de seguridad y la secuencia de los compromisos han impedido avances significativos.

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Estados Unidos declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Israel, que debía incluir la desmilitarización de Hamás, la creación de una fuerza internacional de estabilización y la entrada de un comité tecnocrático palestino para gobernar la Franja.

Sin embargo, Hamás mantiene su rechazo al desarme mientras no se cumplan los términos de la primera fase del acuerdo, que incluyen la retirada israelí del enclave.

Por ahora, las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás continúan con mediación de Egipto y Catar sin avances en la segunda fase del acuerdo, en un escenario marcado por el conflicto con Irán y las tensiones regionales, que han reducido la presión diplomática sobre el proceso de paz.