El Ayuntamiento de Madrid regala al papa una pieza única de su imprenta municipal

"La visita de su santidad León XIV constituye un acontecimiento de especial significado para Madrid. Este libro, que recoge la memoria de nuestra ciudad a lo largo de los siglos, quiere ser también un símbolo de nuestro respeto y cercanía al santo padre", señala en un comunicado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El ejemplar, especialmente diseñado para el papa, fue cosido artesanalmente en hilo y encuadernado en chagrín blanco, color habitual en las encuadernaciones de representación confeccionadas para la Santa Sede.

La decoración exterior, estampada en pan de oro y que incluye el escudo vaticano, incorpora un marco de inspiración barroca elaborado con hierros históricos conservados por la Imprenta Municipal y un grabado en bronce realizado por Olivares, uno de los más destacados grabadores españoles del siglo XX.

Además, el papa y su comitiva, que aterrizó este sábado en la capital, recibieron del Ayuntamiento un rosario y 30 decenarios, junto con un libro de acuarelas con edificios y monumentos icónicos de Madrid, que han sido elaborados a mano por personas con discapacidad intelectual usuarias de la Fundación Götze.

Por último, el Consistorio obsequió a León XIV con unas pastas de almendra elaboradas por las doce monjas agustinas recoletas de un monasterio de Masdrid, unos dulces dedicados a San Alonso de Orozco, religioso agustino que fundó el primer convento de las agustinas recoletas en Madrid, en 1589, y fue beatificado por el papa León XIII y canonizado por Juan Pablo II.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Madrid es la primera escala del viaje del pontífice a España, que le ollevará también a Barcelona y a las islas canarias (Atlántico).

Este viaje despertó un gran interés informativo, con unos 2.400 profesionales de la información procedentes de 30 países, que cuentan con acreditación oficial para realizar el seguimiento del viaje pontificio en Madrid, un evento de impacto internacional, que mantendrá la atención mediática sobre la capital de España desde hoy hasta el próximo 9 de junio.

En el Centro Internacional de Prensa, situado en la Real Casa de Correos de la madrileña Puerta del Sol, los informadores disponen de más de 3.600 metros cuadrados, 700 puestos de trabajo y 40 pantallas led para ofrecer la señal institucional de los actos en los que participe León XIV durante su estancia en España.

La periodista venezolana María Sánchez, representante de la televisión TRV, Radio Auténtica y El Periodiquito de Venezuela, expresó su satisfacción por formar parte del despliegue informativo.

"Estoy contentísima de estar aquí. Me parece una experiencia enriquecedora e increíble tener esta magnífica oportunidad", ha indicado Sánchez.

Néstor Pongutá, veterano cronista con una experiencia de veinticinco años en la información de la Santa Sede para Radio Televisión María de Argentina y Caracol Radio de Colombia, ha destacado la relevancia del perfil del pontífice en el escenario internacional y el impacto político y social de sus discursos.

"Es un hombre más silencioso pero que no se queda callado, no genera problemas, pero arregla los que hay; demuestra una continuidad con un estilo cauto y tranquilo, un pontífice que viene a unir lazos pero que también se reunirá con las víctimas de abusos sexuales".