El médico gazatí Abu Safiya, detenido sin cargos por Israel, se encuentra en aislamiento

"Las autoridades israelíes han adoptado una medida punitiva contra el doctor Husam Abu Safiya al transferirlo (de la prisión de Ketziot) a una unidad de aislamiento en la prisión (de Ramón)", afirmó a EFE su abogado, Naser Odeh.

Según el letrado, su traslado se produjo en un contexto de duras condiciones de detención y, mientras, el especialista sigue "privado de tratamiento médico necesario" y de "algunos de sus derechos más básicos".

Odeh explicó además que la decisión llega después de que su equipo presentara una apelación ante el Tribunal Supremo de Israel contra la prolongación de la detención de Abu Safiya.

"Consideramos que se trata de una detención ilegal", afirmó el abogado.

Las declaraciones coinciden con un comunicado publicado por la ONG Médicos por los Derechos Humanos en Israel (PHRI por sus siglas en inglés), que aseguró haber recibido información sobre el traslado del antiguo director del hospital Kamal Adwan (en el norte de Gaza) a régimen de aislamiento sin que las autoridades israelíes hayan explicado los motivos.

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PHRI señaló que el médico permanece detenido sin cargos desde diciembre de 2024 y recordó que forma parte de un grupo de 14 médicos gazatíes que continúan bajo custodia israelí sin haber sido procesados judicialmente.

La organización reclamó su liberación inmediata y advirtió de que el aislamiento prolongado puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante según los estándares internacionales.

Desde octubre de 2023, una cifra récord de al menos 103 detenidos palestinos han muerto en la cárcel, según datos obtenidos por PHRI.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención militares y las prisiones israelíes en "campos de tortura" para los presos palestinos.