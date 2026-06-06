El papa pide a los jóvenes en Madrid que sean "la chispa de una humanidad nueva"

"La misión que os confío es precisamente ésta: que seáis humanos. Sí,¡sed humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables", les dijo tras invitarles a buscar la verdad que permanece frente a las "mentiras" que se encuentran en las redes y a "dar una nueva dirección a la sociedad".

A los jóvenes también les pidió que sean "personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella, como del pan de cada día".

"Personas que desean una vida honesta y recta, porque gustosamente hacen a los demás lo que querrían que los demás hicieran con ellas. Sed humanos como lo es Cristo", añadió el pontífice, que les instó también a que sean "misioneros del Evangelio ante las pobrezas materiales y espirituales de nuestro tiempo, sabiendo bien que nuestra fe es un estilo de vida que se cumple en la caridad".

Y exclamó: "Vosotros podéis cambiar la Historia, hacedlo con el amor".

El papa llegó en papamóvil a la Plaza de Lima tras un baño de masas entre los más de 500.000 jóvenes que llenaban la zona adyacente al estadio Santiago Bernabéu y después subió al palco preparado para el acto, acompañado por 30 chicos y chicas, y se sentó rodeado de ellos en una esquina del escenario.

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Un evento en el que pudo asistir a una representación del musical Godspell, del actor español Antonio Banderas, antes de comenzar el diálogo con los jóvenes.

"Gracias por compartir la fe con toda Madrid y toda España", exclamó antes de responder a sus preguntas.

Los jóvenes, entre ellos una peruana, le preguntaron por cuáles son los santos que le han marcado en su vida: el papa citó a Juan Crisóstomo, el español Tomás de Villanueva -un agustino que fue llamado a convertirse en pastor- y Toribio de Mogrovejo, también español.

Y sobre sus años como misionero en Perú recordó "sobre todo el testimonio de fe de la gente, marcada por muchas dificultades, pero llena de esperanza".

León XIV también incidió en la importancia del silencio: "Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos, otras nos compran sin alimentarnos, otras hablan por interés".

"En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece", subrayó.

Y agregó: "Buscad la verdad porque muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras, y Dios es verdad".

Al responder a Fernando, recién casado, el pontífice estadounidense dijo a los jóvenes "que no tengan miedo de casarse y de formar una familia".

A los cerca de 500.000 jóvenes que se han reunido durante horas en torno al escenario de la plaza de Lima, el papa les dijo también: "estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad, convirtiéndoos en protagonistas del cambio a partir de vuestros vínculos cotidianos, aquello que vivís en la familia, en la universidad y en el trabajo".